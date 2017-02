В российском посольстве в США прокомментировали смерть постпреда Чуркина

Кончина постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина стала огромной потерей для российской дипломатии, говорится в опубликованном в понедельник сообщении посольства РФ в Вашингтоне в Twitter, передает РИА Новости.

"Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Огромная потеря для российской дипломатии", — отмечается в сообщении.

#RIP Vitaly Churkin, @RussiaUN envoy, died at the age of 64 in New York https://t.co/XIgKRh20q0 Tremendous loss for Russian diplomacy pic.twitter.com/7yXRcgQ5L3