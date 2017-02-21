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В российском посольстве в США прокомментировали смерть постпреда Чуркина

21 февраля 2017, 00:17

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет.


Кончина постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина стала огромной потерей для российской дипломатии, говорится в опубликованном в понедельник сообщении посольства РФ в Вашингтоне в Twitter, передает РИА Новости.

"Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Огромная потеря для российской дипломатии", — отмечается в сообщении.

В понедельник на сайте МИД РФ появилось сообщение о скоропостижной кончине постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, которому 21 февраля должно было исполниться 65 лет.

Фото © Flickr/ Adam Fagen


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