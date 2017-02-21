Геннадий Головкин вдохновил семилетнего американца

У чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) появился необычный фанат. Семилетний американец Адам увлекся боксом после того, как посмотрел бои GGG, пишет Vesti.kz.

Юный спортсмен называет себя Little GGG (Маленький GGG - в переводе).

Адам живет в Нью-Джерси, а боксом занимается уже полтора года. Он активно использует свою страницу в Instagram, где подписан как Baby_Golovkin. На занятия боксом его вдохновил Головкин.

"Мой кумир в боксе на моей футболке, чтобы напомнить мне о том, как усердно мне нужно работать, чтобы достичь величия", - отметил на своей страничке Адам.

Несмотря на возраст, Адам тренируется шесть дней в неделю. Его личный рекорд - 55 ударов за 10 секунд, что одновременно является и лучшим результатом среди сверстников в городе.

Первый разряд в боксе Адам получил через три месяца после начала занятий в секции. На тренировках он пытается подражать кумиру.

"Отрабатываю удары в стиле Головкина", - делится Адам.

У юного Адама есть свой личный тренер Мэтью Гонсалес, но главным фанатом остается отец. У него также есть родная сестренка и четырехлетний пес по прозвищу Бруно. Парень увлекается мотоциклами.

"Маленький GGG вместе со своей семьей желает всем счастливого рождества", - отметил Адам.

Напомним, следующий поединок Головкина против регулярного чемпиона WBA Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV).