Россия в январе сократила добычу нефти на 117 тысяч баррелей.

Россия сокращает добычу нефти в феврале с опережением графика, предусмотренного соглашением ОПЕК и других нефтедобывающих стран, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. Об этом пишет РИА Новости.

"В феврале месяце идем с опережением относительно того графика, который планировали на этот месяц", — сказал он.

Новак также напомнил, что достичь уровня сокращения добычи нефти в РФ, предусмотренного соглашением, планируется к концу апреля.

Россия в январе сократила добычу нефти на 117 тысяч баррелей.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК одиннадцать стран 10 декабря также в Вене согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.

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