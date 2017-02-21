Большую часть Казахстана в среду ожидают осадки
21 февраля 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, лишь в южной половине республики без осадков, сообщаетZakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Акмолинской области ожидается метель, местами сильная, ветер 15-20, местами 23-28 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается местами метель, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-25 м/с, местами низовая метель, туман, гололед.
В Карагандинской области местами ожидается метель, утром туман, усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами метель, гололед, усиление ветра 15-25 м/с. В Кызылординской, Мангистауской, ночью в Алматинской областях ожидается местами туман.
В Атырауской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед. В отдельных районах Жамбылской области ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами - туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области ожидается местами туман, гололед, ветер порывы 18 м/с, ночью с низовой метелью.
В Алматы днем -3°, ясно.
В Астане днем -3°, слабый снег.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: LuxFon.com
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