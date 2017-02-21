Студентки, которые выгоняют крысу из общежития, покорили пользователей Сети
21 февраля 2017, 07:06
Всё дело в том, что для борьбы с грызуном они разработали целый план.
Видеоролик, на котором четыре студентки университета Дюкейн в Питтсбурге пытаются избавиться от крысы, почти мгновенно стал вирусным, сообщает Life.ru.
Всё дело в том, что для борьбы с грызуном они разработали целый план.
Забаррикадировав все пути отступления, они выманили крысу из ванной и поочерёдно направляли её к выходу. Бедное животное проделало долгий и весьма болезненный путь, чем развеселило пользователей Сети.
Фото: NetParazit.RU
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845242-e95c0fb93bc6e6355e93088dfb789387
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...