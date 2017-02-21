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Студентки, которые выгоняют крысу из общежития, покорили пользователей Сети

21 февраля 2017, 07:06

Всё дело в том, что для борьбы с грызуном они разработали целый план.


Видеоролик, на котором четыре студентки университета Дюкейн в Питтсбурге пытаются избавиться от крысы, почти мгновенно стал вирусным, сообщает Life.ru.

Всё дело в том, что для борьбы с грызуном они разработали целый план.

Забаррикадировав все пути отступления, они выманили крысу из ванной и поочерёдно направляли её к выходу. Бедное животное проделало долгий и весьма болезненный путь, чем развеселило пользователей Сети.



Фото: NetParazit.RU

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