Казахстан завоевал первое "золото" на Азиаде-2017

21 февраля 2017, 09:23

Ринат Мухин одержал победу в индивидуальной гонке на 15 километров.


23-летний казахстанский лыжник Ринат Мухин стал победителем зимних Азиатских игр в японском Саппоро, сообщает Zakon.kz.

Лыжник одержал победу в индивидуальной гонке на 15 километров с результатом 41 минута и 25.3 секунды.

Другие казахстанские лыжники Сергей Черепанов, Николай Чеботько и Ердос Ахмадиев заняли с четвертого по шестое места соответственно.

Напомним, в копилка сборной Казахстана пополнилась первым комплектом медалей. Ранее казахстанская лыжница Елена Коломина выиграла "серебро" и "бронзу".

Фото prosports.kz

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