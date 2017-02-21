Казахстан завоевал первое "золото" на Азиаде-2017

23-летний казахстанский лыжник Ринат Мухин стал победителем зимних Азиатских игр в японском Саппоро, сообщает сообщает Zakon.kz.





Лыжник одержал победу в индивидуальной гонке на 15 километров с результатом 41 минута и 25.3 секунды.





Другие казахстанские лыжники Сергей Черепанов, Николай Чеботько и Ердос Ахмадиев заняли с четвертого по шестое места соответственно.





Напомним, в копилка сборной Казахстана пополнилась первым комплектом медалей. Ранее казахстанская лыжница Елена Коломина выиграла "серебро" и "бронзу".