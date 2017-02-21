Индийский подросток ожил на собственных похоронах

Его снова отправили в больницу, где врачи поставили ему диагноз "менингоэнцефалит".

В Индии семнадцатилетний житель города Дхарвад в штате Карнатака очнулся по дороге на собственные похороны, пишет газета Times of India.





Как рассказали родители юноши, около месяца назад его укусила бездомная собака. У подростка поднялась высокая температура, которая держалась на протяжении нескольких недель. Его состояние стало критическим, и юношу госпитализировали.





Молодого человека поместили в отделение реанимации. Медики хотели подключить его к аппарату жизнеобеспечения. Однако родные решили забрать сына домой, так как не имели возможности оплатить лечение, передает РИА Новости.





Юноша долгое время не подавал признаков жизни. Тогда родители решили, что подросток скончался. Похоронная процессия направилась из города в деревню, где юношу должны были кремировать.



