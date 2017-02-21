В Лондоне задержали подростков, планировавших примкнуть к террористам
21 февраля 2017, 09:47
Арестованные младше 20 лет.
Пятеро подростков, планировавших стать членами террористической организации, арестованы в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотленд-Ярд.
"Аресты связаны с планами уехать и присоединиться к запрещенной организации", — говорится на сайте Скотленд-Ярда. Название террористической организации не уточняется.
Арестованные младше 20 лет, самому младшему 15, все они мужского пола.
Фото: Интерфакс
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