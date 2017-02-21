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В Лондоне задержали подростков, планировавших примкнуть к террористам

21 февраля 2017, 09:47

Арестованные младше 20 лет.


Пятеро подростков, планировавших стать членами террористической организации, арестованы в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотленд-Ярд.

"Аресты связаны с планами уехать и присоединиться к запрещенной организации", — говорится на сайте Скотленд-Ярда. Название террористической организации не уточняется.

Арестованные младше 20 лет, самому младшему 15, все они мужского пола.

Фото: Интерфакс

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