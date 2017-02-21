Дочь главы Чечни представит свою линию одежды

Наряды полностью закрывают модель, а украшают их сотни камней Сваровски, бисер и национальные орнаменты.

Дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова готовится представить свою первую линию одежды, сообщают Vesti.ru





Показ состоится 1 марта в Гранд Холле "Фирдаус". Практически все платья модельер разрабатывала лично.





Наряды полностью закрывают модель, а украшают их сотни камней Сваровски, бисер и национальные орнаменты.





На мероприятие, где также будет представлена линейка парфюма, приглашены эксперты по стилю, блогеры и, конечно, звезды шоу-бизнеса. До Айшат Кадыровой дом моды принадлежал супруге главы Чечни. Одеваются в нем многие селебрити, в том числе телеведущая Ольга Бузова и певец Тимати.



