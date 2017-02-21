Дочь главы Чечни представит свою линию одежды
21 февраля 2017, 10:42
Наряды полностью закрывают модель, а украшают их сотни камней Сваровски, бисер и национальные орнаменты.
Дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова готовится представить свою первую линию одежды, сообщают Vesti.ru.
Показ состоится 1 марта в Гранд Холле "Фирдаус". Практически все платья модельер разрабатывала лично.
Наряды полностью закрывают модель, а украшают их сотни камней Сваровски, бисер и национальные орнаменты.
На мероприятие, где также будет представлена линейка парфюма, приглашены эксперты по стилю, блогеры и, конечно, звезды шоу-бизнеса. До Айшат Кадыровой дом моды принадлежал супруге главы Чечни. Одеваются в нем многие селебрити, в том числе телеведущая Ольга Бузова и певец Тимати.
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