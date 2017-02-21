Тенге побил новый рекорд
21 февраля 2017, 11:12
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии снизился до 317,69 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 21 февраля 2017 года составил 317,69 тенге, По сравнению с утренней сессией 20 февраля (319,3/$1) нацвалюта укрепилась на 1,61 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 317,3 тенге за доллар США, максимальный - 319,4 тенге. Объем торгов составил 40 млн 350 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 84.
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