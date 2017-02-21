В Шымкенте суд решает судьбу детей, проходивших по делу о торговле младенцами

Перед судом предстали граждане, которые в 2012-2013 году путем составления подложных документов оформили родительство на новорожденных, от которых отказались их законные матери. При этом фиктивные родители платили за право усыновления от 200 тысяч тенге и выше должностным лицам областного перинатального центра, организовавшим поточную торговлю новорожденными-отказниками.

Председатель ювенального суда Серикбай Тулепбергенов пока воздержался от комментариев относительно исхода данного разбирательства, отметив, что прежде всего будут учитываться интересы детей.





Большинство малышей, которые были усыновлены подсудимыми, страдают тяжелыми врожденными заболеваниями и пороками здоровья. Однако в настоящее время, благодаря усилиям усыновивших их граждан, дети получают интенсивное лечение и состояние их стабилизируется.



