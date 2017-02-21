Аскар Шакиров просит Премьер-министра РК защитить детей от вредной информации в СМИ

Уполномоченный по правам человека РК озабочен сообщениями о суицидальных детских играх в соцсетях.

Аскар Шакиров просит Премьер-министра РК защитить детей от воздействия негативной информации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.





В своем обращении Омбудсмен выразил тревогу по поводу участившихся в СМИ сообщений о попытках суицида среди несовершеннолетних из-за игр в соцсетях. Данная проблема намного шире и требует глубокого анализа и системного подхода к ее решению, считает Аскар Шакиров и предлагает законодательно совершенствовать сферу интернет–отношений, в том числе рассмотреть возможность введения возрастной классификации для интернет–контента с установлением ответственности провайдеров и правообладателей за отсутствие системы обязательной регистрации пользователей контента, например, «18+».





Также Уполномоченный по правам человека рекомендует изучить опыт Великобритании и России по внедрению операторами мобильной интернет-связи функции «детский интернет», позволяющей сразу при подключении к сети оградить детей от нежелательного информационного контента.





Автор письма обращает внимание на то, что законодательное закрепление мер по защите детей от воздействия вредной информации регламентировано общепринятыми международными стандартами.





Отдельно затронут им вопрос ответственности родителей. Учитывая то, что в нередких случаях интернет-зависимость, как результат отсутствия контроля со стороны родителей, приводит к агрессивному и неадекватному поведению несовершеннолетних по отношению к окружающим, рекомендовано уточнить обязанность родителей по обеспечению безопасности детей при посещении ими сети Интернет. К разработке и обсуждению такого законопроекта Омбудсмен призывает активно привлекать экспертов и представителей гражданского общества.





По мнению г-на Шакирова, внедрение предлагаемых мер должно происходить поэтапно, с утверждением переходного периода, в течение которого следует сформировать институциональную базу, утвердить соответствующие регламенты, предусмотреть административные и технические вопросы и, конечно же, провести разъяснительную работу с поставщиками интернет-услуг и всеми иными заинтересованными лицами.



