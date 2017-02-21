Омбудсмен Аскар Шакиров обеспокоен повсеместным закрытием детских домов в Казахстане

Уполномоченный по правам человека РК обратился к Премьер-министру Б. Сагинтаеву с вопросами о проблемах, связанных с деинституционализацией детских учреждений интернатного типа путем их замены альтернативными формами устройства детей в семьи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.





Всецело поддерживая данную тенденцию, Омбудсмен вместе с тем выразил опасения в связи с поспешной реализацией поставленной цели. По сведениям, представленным Комитетом по охране прав детей МОН РК и местными исполнительными органами, альтернативные формы устройства детей в виде патронатного воспитания и опеки преобладают над традиционным усыновлением.





Так, в 2015-2016 годах на опеку и патронат передан 1841 ребенок (12%), усыновлены 626 детей (4%). Стоит уточнить, что в соответствии с действующим законодательством, патронатным воспитателям выплачивается заработная плата, а также пособие по содержанию ребенка.





Рост показателей применения других форм семейного устройства, свидетельствует о снижении стимуляции к усыновлению детей, которое является общепризнанным приоритетом семейных форм устройства детей , считает г-н Шакиров. Также у него вызывает обеспокоенность то, что новые методы еще недостаточно развиты и апробированы . В своем обращении он представил анализ опыта зарубежных стран, привел пример института фостерных (приемных) семей в Испании, Италии и ряде скандинавских стран, в обязательном порядке предусматривающий специализированные курсы и программы помощи квалифицированных специалистов для родителей с последующим сопровождением со стороны социальных служб. Эти требования являются основополагающими для выполнения одного из принципов Конвенции ООН по правам ребенка – «родители для ребенка, а не ребенок для родителей».





Отсутствие такой практики в Казахстане, а также реальной оценки мотивации патронатных воспитателей и опекунов, незнание возрастных особенностей детей приводят к возврату детей в детские дома , отметил Аскар Шакиров и привел статистику. Так, в Казахстане из переданных в 2015 году на опеку и патронат 1107 детей 211 (19%) были возвращены обратно в учреждения. В 2016 году из переданных 734 детей возвращены 188 (26%). Практически каждый четвертый ребенок переживает вторичное сиротство.





Уполномоченный по правам человека обеспокоен и увеличением числа возвратов детей в кровные семьи, как правило, неблагополучные семей, состоящие из лиц, ранее лишенных родительских прав. В 2016 году число таких лиц составляло 2093. Возврат детей в указанные семьи представляет серьезные риски. По имеющейся информации, на учете в органах внутренних дел состоит около 12 тысяч неблагополучных семей, в которых проживает более 17 тысяч детей, каждый из которых имеет риск вновь пополнить ряды воспитанников детских домов. В стране заметно выросло число разводов, ежегодный рост которых в соотношении заключенных браков составил 36%.





Кроме того, Аскар Шакиров обратил внимание на проблему повсеместного закрытия детских домов и распределения детей в другие учреждения, зачастую находящиеся на значительном расстоянии. Так, только за последние два года были закрыты 48 детдомов. Такие решения должны быть исключительно обоснованными, считает Шакиров. На его взгляд, необходимо принимать во внимание интересы детей и многолетний опыт функционирования этих учреждений, наличие в них необходимой инфраструктуры и опытных профессиональных кадров. Форсирование деинституционализации детских интернатных учреждений без создания необходимой методологической базы и учета существующих реалий может привести к необратимым последствиям, считает он и предлагает установить межведомственный контроль над данным процессом с учетом зарубежного опыта подготовки приемных родителей.







