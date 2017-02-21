Toyota представит трехместный электрокар

7 марта Toyota представит на автосалоне в Женеве концептуальный электрокар i-TRIL. Пока японский автопроизводитель опубликовал только одно тизерное изображение и раскрыл минимум подробностей.





i-TRIL разработан европейским подразделением «Тойоты» совместно с дизайн-студией ED2 из Ниццы для демонстрации технологий, которые обеспечат жителям мегаполисов будущего большую мобильность без нанесения урона окружающей среде. i-TRIL позиционируется как «жизнеспособная альтернатива для хетчбэков A- и B-классов, других полностью электрических транспортных средств и мотоциклов». Предполагается, что подобный транспорт появится в районе 2030 года и обеспечит своим владельцам удовольствие от вождения даже в условиях медленного городского трафика.





i-TRIL – это эволюция концепта Toyota i-Road, дебютировавшего на той же Женевской выставке пятью годами ранее. Оба сити-кара используют общую систему стабилизации Active Lean. При этом новый концепт практичнее: если i-Road был двухместным, то в i-TRIL реализована посадочная схема 1+2.





Также Toyota рассказала, что заряженный Yaris, который представят в Женеве вместе с обновленной версией стандартного хетчбэка, будет продаваться под суббрендом GRMN и получит 1,8-литровый мотор. Ранее сообщалось, что отдача этого агрегата превысит 210 л.с.



