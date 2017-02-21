BMW добавит электрическому хетчбэку i3 спортивную версию

BMW собирается добавить своему электрическому хетчбэку i3 спортивную версию, в названии которой появится приставка S. Об этом сообщает bmwblog.com со ссылкой на собственные источники.





В прошлом году BMW i3 уже получил новую батарею на 33 киловатт-часа, которая обеспечивает запас хода в 300 км согласно циклу NEDC. Теперь же модель переживет незначительный рестайлинг, который, судя по шпионским фото, затронет бамперы и оптику. В салоне должна обновиться мультимедийная система. Стандартный 170-сильный электромотор разгоняет хетчбэк до 100 км/ч за 7,3 секунды. В модификации i3 S отдачу должны повысить на 10-15 л.с., что незначительно улучшит динамику. Подтвержденных данных пока нет, но еще прошлой осенью немецкая газета Welt am Sonntag писала, что аккумулятор снова будет усовершенствован, хотя уже не столь ощутимо – на данном этапе BMW не хочет соревноваться в максимальной дальности пробега на одном заряде с другими производителями электромобилей.





И рестайлинговый BMW i3, и i3 S дебютируют до конца текущего года. Скорее всего, их покажут на одном из осенних автосалонов – во Франкфурте или в Лос-Анджелесе.





Тем временем стало известно, что в США BMW добровольно отзовет более 19 тысяч экземпляров i3, оснащенных системой для увеличения запаса хода Range Extender (REX). Эта система представляет собой двухцилиндровый мотоциклетный мотор на 28 л.с., который сжигает бензин, чтобы подзарядить батарею. Выяснилось, что кабель аккумулятора контактирует с вентиляционной магистралью паров топлива из бензобака. Со временем вентиляционная трубка может протереться, что повлечет за собой утечку топлива и опасность возгорания. На сегодняшний день ни одного пожара не зафиксировано. К слову, именно i3 REX BMW собирается продавать в России – стартовая цена была объявлена в январе.



