Techrules показала дизайн своего серийного суперкара

Производитель сообщает, что в его новой модели «форма следует за содержанием», а не наоборот. Поэтому обтекаемый аэродинамический силуэт не просто призван притягивать взгляды, но и способствовать улучшению динамических показателей автомобиля. Суперкар оформлен в стилистике реактивного истребителя. Сиденье водителя располагается по центру, а лазерные фары головного света дают начало мощным передним крыльям.





Вместо зеркал заднего вида модель использует камеры, но едва ли эта опция будет сохранена на товарной модели: пока менять зеркала на камеры разрешено лишь в Японии.





Суперкар будет использовать разработанную в Techrules силовую установку Turbine-Recharging Electric Vehicle (TREV). На концептах она уже демонстрировалась. В ее состав входят микротурбина, вращающаяся со скоростью 96 тысяч оборотов в минуту и производящая 36 киловатт (49 лошадиных сил), из которых 30 киловатт используются для работы генератора. Последний обеспечивает запас энергии для батарей из литий-марганцевого оксида емкостью 20 киловатт-часов. Остальные 6 кВт требуются для питания для питания вспомогательного электрооборудования.





Спереди на машину установлено 2 электромотора, а сзади – еще 4. Их суммарная отдача составляет 1030 лошадиных сил, а постоянный крутящий момент достигает невероятных 8640 Нм.





Прототип GT96 с сухим весом 1380 килограммов способна ускоряться с места до 100 километров в час за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 350 километров в час. В компании обещают, что дорожный автомобиль будет весить менее 1000 килограммов, а максимальный запас его хода без подзарядки заявлен на уровне 2000 километров.





В Techrules планируют, что производство суперкара стартует на мощностях L.M. Gianetti в Италии до конца 2017 года. Предполагается, что фирма будет выпускать до 25 машин в год. Сначала купить можно будет только трековую версию суперкара, но затем в продажу поступит и дорожный вариант, соответствующий всем требованиям для использования на дорогах общего пользования. В перспективе Techrules собирается выпускать и более традиционные машины в различных сегментах.