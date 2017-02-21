Шпионы сфотографировали BMW Z5 и Toyota Supra
21 февраля 2017, 17:38
Toyota Supra не выпускается уже 15 лет, BMW Z4 второго поколения сняли с конвейера прошлым летом.
В Сети появились свежие шпионские фотографии с испытаний двух новых спорткаров Toyota и BMW – купе Supra и родстера, который придет на смену Z4 и, предположительно, будет называться Z5.
Toyota Supra не выпускается уже 15 лет, BMW Z4 второго поколения сняли с конвейера прошлым летом. Преемники этих моделей получат общую платформу, но будут при этом различаться и дизайном, и силовыми установками. У «Тойоты» будет только стационарная крыша, а BMW – только мягкий откидной верх, хотя со временем баварцы могут вновь выпустить вариант с фиксированным верхом – это будет зависеть от результатов продаж. По размерам оба спорткара будут сопоставимы с Porsche 911.
Toyota покажет предсерийный прототип новой «Супры» в этом октябре на автосалоне в Токио. Родстер BMW также должен дебютировать до конца года. Серийное производство обеих моделей наладят в 2018-м на заводе Magna Steyr в Австрии. Совокупный тираж двух машин составит порядка 60 тысяч штук в год.
Текст: Александр Орехов
Фото: carscoops.com
Via cartimes
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