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Шпионы сфотографировали BMW Z5 и Toyota Supra

21 февраля 2017, 17:38

Toyota Supra не выпускается уже 15 лет, BMW Z4 второго поколения сняли с конвейера прошлым летом.


В Сети появились свежие шпионские фотографии с испытаний двух новых спорткаров Toyota и BMW – купе Supra и родстера, который придет на смену Z4 и, предположительно, будет называться Z5.

Toyota Supra не выпускается уже 15 лет, BMW Z4 второго поколения сняли с конвейера прошлым летом. Преемники этих моделей получат общую платформу, но будут при этом различаться и дизайном, и силовыми установками. У «Тойоты» будет только стационарная крыша, а BMW – только мягкий откидной верх, хотя со временем баварцы могут вновь выпустить вариант с фиксированным верхом – это будет зависеть от результатов продаж. По размерам оба спорткара будут сопоставимы с Porsche 911.



Toyota покажет предсерийный прототип новой «Супры» в этом октябре на автосалоне в Токио. Родстер BMW также должен дебютировать до конца года. Серийное производство обеих моделей наладят в 2018-м на заводе Magna Steyr в Австрии. Совокупный тираж двух машин составит порядка 60 тысяч штук в год.

Текст: Александр Орехов
Фото: carscoops.com

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