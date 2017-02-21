В Кызылорде Юрий Пя сделал операцию на открытом сердце
21 февраля 2017, 20:26
Прошла встреча встретились с работниками сферы здравоохранения Кызылординской области.
Директор АО «Национальный научный кардиохирургический центр», профессор, Герой труда Казахстана Юрий Пя и Председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии», доктор медицинских наук, профессор, «Заслуженный деятель Казахстана», Герой труда Казахстана Серик Акшолаков встретились с работниками сферы здравоохранения Кызылординской области.
В рамках «Плана нации – 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» они подробно остановились на вопросах обязательного социального медицинского страхования.
Кроме того, Юрий Пя провел инновационную операцию на сердце 59-летнего кызылординца, а Серик Акшолаков проконсультировал 15 пациентов.
В завершение Герои труда были приняты в ряды «почетных членов Кызылординского областного медицинского центра». По словам медиков, они станут оказывать постоянную поддержку своим коллегам из ОМЦ.
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