Казахстан завоевал пятую медаль на Азиаде-2017
22 февраля 2017, 09:01
Ее автором стал летающий лыжник Сергей Ткаченко.
Казахстанский летающий лыжник Сергей Ткаченко стал бронзовым призером на зимних Азиатских играх 2017 года, проходящих в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ткаченко занял третье место в прыжках с трамплина с результатом 238.0. "Золото" в этой дисциплине завоевал япоцец Юкия Сато (254.0). "Серебро" досталось его соотечественнику Юкену Ивасу (251.0).
Другие представители Казахстана показали в этом соревновании следующие результаты: Марат Жапаров стал седьмым (198.5), Сабыржан Муминов и Константин Соколенко поделили девятое-десятое места (178.5).
Для сборной Казахстана эта медаль стала пятой на Азиаде-2017. Всего в копилке национальной команды одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды.
Фото с сайта Zimbio.com
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