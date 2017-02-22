Казахстан завоевал пятую медаль на Азиаде-2017

22 февраля 2017, 09:01

Ее автором стал летающий лыжник Сергей Ткаченко.


Казахстанский летающий лыжник Сергей Ткаченко стал бронзовым призером на зимних Азиатских играх 2017 года, проходящих в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ткаченко занял третье место в прыжках с трамплина с результатом 238.0. "Золото" в этой дисциплине завоевал япоцец Юкия Сато (254.0). "Серебро" досталось его соотечественнику Юкену Ивасу (251.0).

Другие представители Казахстана показали в этом соревновании следующие результаты: Марат Жапаров стал седьмым (198.5), Сабыржан Муминов и Константин Соколенко поделили девятое-десятое места (178.5).

Для сборной Казахстана эта медаль стала пятой на Азиаде-2017. Всего в копилке национальной команды одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды.

Фото с сайта Zimbio.com

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