Обязательные требования, предъявляемые к молоку и молочной продукции

Молоко — натуральный, высокопитательный продукт, включающий все вещества, необходимые для поддержания жизни и развития организма в течение длительного времени. Молоко улучшает соотношение составных частей пищевого рациона. Оно содержит все необходимые для человеческого организма питательные вещества, особенно имеет большое значение в детском возрасте, так как в молоке содержится свыше 250 необходимых для жизнедеятельности организма веществ, в том числе легко усвояемые белки, молочные жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. При этом молоко и молочные продукты изготавливаемые из молока должны быть высококачественными и отвечать всем предъявляемым требованиям.

На что обращать внимание при покупке молока:

Как выбрать качественное молоко? Где купить свежее молоко? Как определить, что купленное молоко полезное? Этими вопросами мы часто задаемся при покупке молочных продуктов. Так как к этому нужно подходить серьезно, иначе могут быть тяжелые последствия. Чаще всего мы покупаем молоко в магазине, пастеризованное, герметически упакованное в пакеты. Но такое молоко не может гарантировать стопроцентное качество и свежесть. Покупая молоко в магазине, прежде всего, обратите внимание на упаковку. Она должна быть герметичной. На упаковках с молоком производители перечисляют многочисленные полезные вещества, которыми обогащен продукт. Тем не менее, многие из этих веществ являются не натуральными, а синтетическими, поэтому внимательно обращайте внимание при выборе молока на ее состав.

При покупке молока в упаковке, прежде всего, обратите внимание на ее внешний вид, упаковка не должна быть вздутой или поврежденной, а тем более открытой, иначе нарушается весь герметик. А это значит, что молоко испорченное, а также нужно обязательно обращать внимание на срок изготовления продукта и срок его годности. Никогда не берите просроченное или близкое к этому молоко даже при условии 50-процентной скидки. Чем свежее дата изготовления, тем лучше, чем ближе дата окончания срока годности, тем рискованнее, а молочное отравление является одним из тяжелейших заболеваний. Также следует обратить внимание на значок тетрапака на упаковке, который говорит о том, что молоко прошло термическую обработку и герметично упаковано. Также на упаковке должен быть указан производитель и знаки качества, которые говорят о том, что вся продукция прошла проверку. Не рекомендуется покупать молоко в непрозрачных пластиковых бутылках или мешках. Несмотря на то, что такая упаковка герметична, она легко повреждается. К тому же, молоко в ней все же подвергается процессу фотоокисления.

Кроме того, хотелось бы отметить, что с 1 мая 2014 года действует Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

Данный технический регламент разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также устанавливает обязательные требования на выпускаемую в обращение молоко и молочную продукцию и используемые в пищевых целях, включая: сырое молоко, обезжиренное молоко; молочную продукцию, молочные составные продукты; молокосодержащие продукты; продукцию детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста и на процессы производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации молока и молочной продукции, а также устанавливает обязательные требования к маркировке и упаковке молока и молочной продукции. Каждая упаковка молочной продукции должна иметь маркировку, содержащую информацию для потребителей: товарный знак, масса нетто, номер партии молока или молочной продукции, а также срок изготовления продукта и срок его годности и предупредительные надписи (например: «беречь от солнечных лучей», «ограничение температуры», «беречь от влаги», «скоропортящийся груз»); состав продукта - для молока или молочной продукции, а также особое внимание уделяется на упаковку молочной продукции для детского питания на молочной основе. Для детей дошкольного и школьного возраста молоко и молочная продукция должна выпускаться только фасованной и упакованной в герметичную упаковку. Жидкая продукция детского питания на молочной основе для детей дошкольного и школьного возраста должна выпускаться в упаковке объемом не более 2 л, пастообразные продукты детского питания - объемом не более 0,2 кг (для непосредственного порционного употребления в пищу).

В связи вышеизложенным Департамент комитета технического регулирования и метрологии по городу Алматы МИР РК рекомендует быть всегда внимательными при выборе продукции молока и молочной продукции.

Главный специалист ДКТРМ

по г. Алматы Кенжегулова А.Р.