Президент Азербайджана объяснил назначение своей жены

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Совета безопасности, представляя свою супругу Мехрибан Алиеву в качестве первого вице-президента , пояснил свое решение о ее назначении, сообщает « Интерфакс ».





«Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана», — сказал президент.





По его словам, Алиева многое делает для продвижения Азербайджана на международной арене и пропаганды культуры страны.





«Она также возглавляла оргкомитеты таких крупных международных мероприятий, как Евровидение в 2012 году, Первых Евроигр в 2015 году. Все эти мероприятия были прекрасно организованы. Алиева возглавляет оргкомитет IV Исламских игр (состоятся в мае 2017 года — ред.), и я не сомневаюсь, что и эти игры будут организованы на высшем уровне», — отметил президент.





Напомним, накануне стало известно, что президент подписал распоряжение о назначении первой леди на пост первого вице-президента. Согласно принятым в сентября 2016 года поправкам в Конституцию Азербайджана первый вице-президент становится вторым человеком в стране после самого президента, назначить или отстранить от должности вице-президента может только глава государства. И именно первый-вице будет исполнять обязанности президента, в случае если сам Алиев по тем или иным причинам будет недееспособным. Отметим, до внесенных поправок должности вице-президента в Азербайджане не было.





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