Volvo XC60 дебютирует в Женеве

Мировая премьера кроссовера Volvo XC60 второго поколения состоится 7 марта на автосалоне в Женеве. Шведский автопроизводитель официально подтвердил эту информацию, но не раскрыл никаких подробностей о новинке.





Впрочем, об этой машине мы уже знаем немало. Подобно старшему XC90 второго поколения, новый XC60 будет построен на архитектуре масштабируемой платформы SPA и получит ту же линейку бензиновых и дизельных двигателей Drive-E с числом цилиндров не более четырех. Единственное отличие – подзаряжаемая от сети гибридная установка Twin Engine: если в XC90 в нее входит четырехцилиндровый ДВС, то в XC60 будет трехцилиндровый. Трехцилиндровую систему Volvo планирует использовать и в совершенно новом маленьком кроссовере XC40, который поступит в продажу в 2018 году. Прошлым летом мы видели шпионские фотографии прототипа Volvo XC60, судя по которым, эта модель будет напоминать своего старшего брата XC90 и визуально, и при этом станет немного крупнее своей предшественницы, чтобы между XC60 и XC40 сохранилась достаточная дистанция.



