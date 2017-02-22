Былая слава химической промышленности возвращается в Жамбылскую область. Об этом на отчетной встрече перед населением рассказал аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





-Компания «Казфосфат» возвращает былую славу фосфорной промышленности области. В декабре прошлого года химики запустили производство фосфорно-калийных удобрений мощностью 5 тысяч тонн и блок разделения воздуха мощностью 70 миллионов кубометров азота в год.





Вложив в общей сложности почти полтора миллиарда в оба производства, фосфорщики решают вопрос утилизации около миллиона тонн отходов производства желтого фосфора. Данная технология производства удобрений из отходов - это собственное изобретение жамбылских фосфорщиков. В День индустриализации Казахстана запущен новый цех по производству экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК-1),-отметил глава региона.





Продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта российской компании «Еврохим» мощностью 1,4 млн.тонн комплексных минеральных удобрений в год. В настоящее время началось строительство комплекса химической переработки минерального сырья в Сарысуском районе по выпуску удобрений не менее 1 млн.тонн в год. С начала проекта уже вложено инвестиции более 203 млн.долл.США. При реализации проекта будут созданы 2500 новых рабочих мест.





Начал свою работу завод по производству цианида натрия ТОО«TalasInvestmentCompany», не имеющих аналогов в составе отечественных предприятий химической отрасли. Создано 600 рабочих мест. Компания планирует выйти на плановую мощность в 2018 году. В истекшем году предприятием произведено 2155 тонн цианида натрия.





Также в АО «Жамбылгипс» открылись два новых цеха - по производству гипса и микрокальцита в промышленных масштабах, который производился только в Алматинской области и в небольших объемах.





Кроме того, перспектива развития промышленности региона связана также с созданием Специальной Экономической Зоны «Химический парк «Тараз».





На сегодня зарегистрировано 5 участников СЭЗ. Планируется реализация 6 проектов по производству каустической соды, хлора, треххлористого фосфора, глифосата, пестицидов, метанола. Общий объем инвестиций по проектам составляет 273 млрд.тенге. Здесь будут созданы более 1000 новых рабочих мест.





За счет государства завершается строительство внутренней и внешней инфраструктуры 1-ой очереди. В настоящее время ведется активная работа по привлечению инвестиций и новых участников. Для них будут представлены ряд льгот.





Была затронута тема реализации крупнейшего казахстанско-китайского проекта по строительству горно-обогатительного комбината и завода по переработке титано-магнетитовых руд на месторождении «Тымлай» в Кордайском районе.





- Благодаря вводу новых производств, модернизации технологического процесса наша аграрная область становится аграрно-индустриальным,- заявил Карим Кокрекбаев.





Фото: TR-KAZAKHSTAN.KZ



