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Назарбаев: Для науки нет политических и государственных границ

22 февраля 2017, 12:21

"Наука должна сотрудничать и не прерывать отношений. Только в этом случае она будет развиваться" - Назарбаев.


На проходящей сегодня в Алматы торжественной сессии Общего собрания Национальной академии наук РК, посвященной 70-летнему юбилею академии выступил Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz.

Президент РК, академик НАН Нурсултан Назарбаев поздравил с юбилеем Национальную академию наук и поприветствовал гостей сессии - представителей академии братственных дружественных стран. Он пожелал всего наилучшего собравшимся и особо отметил зарубежных гостей.

"Что бы не случилось, наука должна сотрудничать и очень тесно, и не прерывать своих отношений. Для науки нет политических и государственных границ, только в этом случае наука будет развиваться", - сказал он.

Глава государства рассказал о том, что НАН РК является сегодня крупным интеллектуальным центром, включающим в себя отраслевые и региональные отделения.

Назарбаев рассказал о финансировании прикладной науки за рубежом, где основная часть расходов ложится на плечи частных инвесторов, а государство выступает посредником для хорошей взаимосвязи между ними.

"Централизация и монополия в научной сфере неэффективна. Неслучайно в развитых странах науку продвигают научные институты, вузы и корпорации, ассоциации, малые фирмы и отдельные ученые. Наука, образование и реальная экономика тесно интегрированы между собой и только тогда развивается реальная прикладная наука. Задачи ученым в развитых странах ставит реальный сектор. Доля опытных конструкторских разработок там составляет 60%, при этом государство финансирует не более 30% исследований, в основном фундаментальных. Прикладные разработки ведутся, как правило, частным сектором", - отметил он.

Фото: today.kz

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