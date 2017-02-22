Организаторы гонок на Tesla утвердили календарь

Организаторы кузовного чемпионата по гонкам на электромобилях Electric GT (EGT)выбрали трассы и даты для проведения первого сезона серии. Старт новому соревнованию будет дан 12 августа на знаменитом Сильверстоуне в Великобритании.





Затем последуют этапы на Ассене (Нидерланды, 2 сентября), Нюрбургринге (Германия, 23 сентября), Алгарве (Португалия, дата уточняется), Мизано (Италия, 28 октября), Барселона-Каталунья (Испания, 18 ноября) и Поль Рикар (Франция, 25 ноября). При этом ранее владелец, промоутер и технический директор Electric GT Holdings Агустин Пайя упоминал другие автодромы – Эшторил, Муджелло, Брэндс-Хэтч, Зандворт.





О создании мировой серии EGT было объявлено весной прошлого года. Тогда же стало известно, что в первом сезоне участники будут соревноваться на «Теслах». Изначально предполагалось взять за основу гоночной машины 416-сильную спецификацию Model S P85+, но она успела устареть быстрее, чем начались сами гонки. В этом январе на Autosport International Show в Бирмингеме показали новый вариант – EGT Tesla V2.0. Гоночный электромобиль построен на базе топовой Model S P100DL. От гражданского элеткрокара его отличают сниженная на полтонны масса, перенастроенная подвеска, тормозные механизмы, слики Pirelli и каркас безопасности. 795-сильная двухмоторная установка разгоняет спортивный лифтбэк до 100 км/ч всего за 2,1 секунды – это быстрее, чем Bugatti Chiron.





В первом сезоне EGT будут соревноваться 10 команд и 20 пилотов обоего пола. В их числе – известные профессионалы автоспорта: Стефан Уилсон, Оливье Ломбард, Дани Клос, Вики Пириа, Лейлани Мюнтер, Том Коронель, Элис Пауэлл, Рикарду Тейшейра, Том Онслоу, Эмма Кимиляйнен и Оливер Вебб. Каждый гоночный уикенд будет состоять из 20-минутной тренировки, 60-минутной квалификации и двух заездов на 60 км.





Организаторы EGT рассчитывают, что в будущем серию поддержат и другие производители электромобилей.







