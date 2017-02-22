В японском зоопарке усыпили 57 макак из-за "чужеродных" генов

По словам сотрудников зоопарка, в ходе анализа ДНК выяснилось, что снежные макаки спаривались с макаками-резус, ввоз и размножение которых в Японии запрещены законом, поскольку это чужеродный для островов вид.

В зоопарке города Фуццу в провинции Тиба на севере Японии при помощи смертельной инъекции были умерщвлены 57 снежных макак: у них был обнаружен ген "агрессивного чужеродного вида", сообщает Русская служба BBC





По словам сотрудников зоопарка, в ходе анализа ДНК выяснилось, что снежные макаки спаривались с макаками-резус, ввоз и размножение которых в Японии запрещены законом, поскольку это чужеродный для островов вид.





Местные чиновники подчеркивают: убийство этих приматов послужит сохранению естественной среды обитания.





При этом в соседнем буддийском храме прошла поминальная служба по душам убиенных животных.





Японские макаки, более известные как снежные, - вид, изначально населяющий Японские острова; они привлекают огромное количество туристов.





В стране действуют достаточно жесткие законы, запрещающие, в частности, ввоз чужеродных животных, владение их особями и скрещивание их с местными видами.





Служащий Управления по делам чужеродных видов, входящего в структуру японского министерства окружающей среды, заявил местным журналистам, что умерщвление макак было необходимой мерой ввиду опасений относительно возможности их самовоспроизведения в естественных условиях.





Такой же точки зрения придерживается и Дзукнити Мима, представитель японского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).





По его словам, агрессивные виды вызывают серьезные проблемы, "поскольку они смешиваются с местными животными и угрожают натуральной среде обитания и экосистеме".



