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В японском зоопарке усыпили 57 макак из-за "чужеродных" генов

22 февраля 2017, 12:47

По словам сотрудников зоопарка, в ходе анализа ДНК выяснилось, что снежные макаки спаривались с макаками-резус, ввоз и размножение которых в Японии запрещены законом, поскольку это чужеродный для островов вид.


В зоопарке города Фуццу в провинции Тиба на севере Японии при помощи смертельной инъекции были умерщвлены 57 снежных макак: у них был обнаружен ген "агрессивного чужеродного вида", сообщает Русская служба BBC.

По словам сотрудников зоопарка, в ходе анализа ДНК выяснилось, что снежные макаки спаривались с макаками-резус, ввоз и размножение которых в Японии запрещены законом, поскольку это чужеродный для островов вид.

Местные чиновники подчеркивают: убийство этих приматов послужит сохранению естественной среды обитания.

При этом в соседнем буддийском храме прошла поминальная служба по душам убиенных животных.

Японские макаки, более известные как снежные, - вид, изначально населяющий Японские острова; они привлекают огромное количество туристов.

В стране действуют достаточно жесткие законы, запрещающие, в частности, ввоз чужеродных животных, владение их особями и скрещивание их с местными видами.

Служащий Управления по делам чужеродных видов, входящего в структуру японского министерства окружающей среды, заявил местным журналистам, что умерщвление макак было необходимой мерой ввиду опасений относительно возможности их самовоспроизведения в естественных условиях.

Такой же точки зрения придерживается и Дзукнити Мима, представитель японского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По его словам, агрессивные виды вызывают серьезные проблемы, "поскольку они смешиваются с местными животными и угрожают натуральной среде обитания и экосистеме".

Фото: GETTY IMAGES

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