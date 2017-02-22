Навести порядок с ценами на рынках страны требует депутат

В первую очередь, с ценами на те продукты, которые включены в перечень «продовольственной корзины» и на лекарства.

Депутат Мажилиса Парламента РК Тургун Сыздыков в депутатском запросе в адрес премьер-министра и генерального прокурора озвучил ряд предложений по мерам, необходимым, на его взгляд, для наведения порядка на рынках , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Уважаемый Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, премьер-министр), уважаемый Жакып Кажманович (Асанов, генеральный прокурор), население страны с пониманием относится к трудностям, вызванным кризисными явлениями в мировой экономике. Вместе с тем оправданное беспокойство вызывает повышение цен на основные продовольственные товары и лекарства, которые происходят, как правило, после заявлений о повышении заработной платы бюджетникам, социальных выплат и пенсий, накануне посевных и уборочных работ и в последние дни уходящего года», - сказал он на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.





По данным региональных филиалов партии Народных коммунистов, цены на основные виды товаров по 24 наиболее значимым наименованиям подскочили практически в два и больше раза.





«Наибольший рост в розничной торговле наблюдается на следующие продукты - гречка, картофель, сахар, яйцо, соль, картофель, лук, огурцы, помидоры. Подорожал хлеб даже в традиционно хлебных регионах республики. Цена на говядину, конину, свинину достигала уже 1800 - 2000 тенге за килограмм. Ростом цен на лекарства и кормовую базу пытаются оправдать торговцы высокие цены на яйцо и куриное мясо», - заметил парламентарий.





По его данным, цена на важную составляющую потребительской корзины - соль, выросла от 25 до 132 процентов.





В то же время он отметил, что меморандумы, подписанные в регионах между властями и торговыми фирмами для стабилизации цен, носят, в большинстве своём декларативный характер.





«Снижение цен в отдельных регионах на отдельные продукты питания не снимает остроту проблемы в целом. Сведения, предоставленные официальной статистикой, не всегда гармонируют с реальностью. Рост цен превышает уровень официальной инфляции. На фоне спада покупательной способности населения, слабым утешением служит информация о среднестатистическом росте заработной платы в республике.

Низка эффективность стабилизационных фондов в сдерживании цен на продукты питания. Коммунальные рынки, социальные магазины и отделы в большинстве регионов не отвечают своему назначению. Зачастую незначительное снижение цен в них сопровождается низким качеством товаров», - подчеркнул Т. Сыздыков.





Тем временем, отметил депутат, рост цен на продовольственные товары стимулируется повышением тарифов на услуги естественных монополий.





«Эти и другие причины нельзя рассматривать иначе, чем дискредитация усилий государства, направленных на улучшение благосостояния граждан, поддержку социально уязвимых слоев населения путем повышения пенсий, пособий, заработной платы», - сказал мажилисмен.





Он напомнил, что в своем Послании народу Глава государства связывает успешную реализацию Третьей модернизации страны с гармонизацией прожиточного минимума с реальными потребительским расходами казахстанцев, недопущением «ценовых и тарифных сговоров», законодательным регулированием цен на все лекарственные средства, искоренением других «недугов», а так же повышением ответственности правительства, исполнительных органов за разработку, эффективную реализацию социально экономических программ, конечная цель которых улучшение благосостояния населения.





«В связи с этим мы считаем целесообразным разработать на правительственном уровне системные меры по наведению порядка на рынке производства и реализации товаров, в первую очередь, включенных в перечень «продовольственной корзины» и лекарственных средств. Рассмотреть вопрос о приостановлении отмены ценового регулирования с января 2017 года на отдельные виды товаров, установлении государством предельно допустимых, пороговых цен на социально значимые продукты питания и лекарства, по опыту ряда скандинавских государств на период кризиса в экономике», - сказал он.





Также парламентарий предложил совместно с правоохранительными органами разработать комплекс мер по ликвидации существующего ценового беспредела, не имеющего ничего общего с нормальными рыночными механизмами, искоренению паразитирующего слоя посредников, оказывающих серьезное влияние на формирование цен реализации товаров и услуг.





«Обязать исполнительные органы на местах возвратить стабилизационным фондам, социальным магазинам, торговым отделам, коммунальным рынкам первоначальную идею социальных объектов, взять на контроль своевременность, количество и качество поставляемой продукции. Рассмотреть вопрос расширения прямого доступа отечественных производителей к прилавкам на рынках и базарах. Разработать госпрограмму адресной продовольственной помощи малоимущим гражданам на период кризиса, как это ранее предлагала наша фракция, введя электронную карту покупателя для приобретения продуктов местных производителей», - заключил Т.Сыздыков.





Автор: Ксения Давыдова, Астана