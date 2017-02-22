Вдова Мурата Насырова сделала признание об экспертизе крови

Вокруг смерти Мурата Насырова ходило множество слухов. Высказывались две самые популярные версии кончины популярного артиста. Одни были уверены, что Насыров был наркоманом, другие считали Мурата сумасшедшим. Вдова певца Наталья уверена, что муж хотел жить. Однако в последнее время у него была сильно расшатана психика. Но вовсе не из-за наркотиков.

"Мурат никогда не употреблял наркотики. Он мог, как и все мы, выпить, покурить, но не более. Лично я никогда не замечала ничего подобного за мужем", – отметила вдова Насырова Наталья Бойко.



