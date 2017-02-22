В Стамбуле задержали 35 человек, причастных к ИГ
22 февраля 2017, 14:52
Задержанные доставлены в отдел по борьбе с терроризмом.
Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом управления полиции Стамбула провели рейды против сторонников террористической группировки "Исламское государство", задержаны 35 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Полицейские провели одновременные обыски по 41 адресу в стамбульских районах Султанбейли и Пендик. Обнаружена амуниция и документация, относящаяся к ИГ.
Сообщается, что задержанные доставлены в отдел по борьбе с терроризмом.
Фото: Sputnik Кыргызстан
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