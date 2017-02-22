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Тело Виталия Чуркина доставят в Россию 23 февраля

22 февраля 2017, 15:33

Похороны состоятся 24 февраля в Москве.


Похороны покойного постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве, в среду в Нью-Йорке начнется церемония прощания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает НТВ.ru.

«22 февраля гроб с телом Виталия Ивановича Чуркина будет отправлен в Россию и будет должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля», - сказала Мария Захарова.

На 24 февраля в Москве запланированы траурные мероприятия, в ходе которых россияне смогут проститься с дипломатом. За день до этого в Нью-Йорке с ним смогут проститься коллеги по дипломатическому корпусу и ООН, добавила она.

Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник в Пресвитерианской больнице, куда был экстренно доставлен из своего рабочего кабинета в постпредстве. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Для установления точной причины смерти американским медикам потребуется несколько недель.

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