Тело Виталия Чуркина доставят в Россию 23 февраля

Похороны покойного постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве, в среду в Нью-Йорке начнется церемония прощания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает НТВ.ru





«22 февраля гроб с телом Виталия Ивановича Чуркина будет отправлен в Россию и будет должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля», - сказала Мария Захарова.





На 24 февраля в Москве запланированы траурные мероприятия, в ходе которых россияне смогут проститься с дипломатом. За день до этого в Нью-Йорке с ним смогут проститься коллеги по дипломатическому корпусу и ООН, добавила она.

