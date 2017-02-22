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Британские СМИ высмеяли Бориса Джонсона в красных шортах

22 февраля 2017, 15:36

Джонсон надел ярко-красные шорты в гавайском стиле, которые издание The Daily Telegraph охарактеризовало как «вырви глаз».


Глава британского МИД Борис Джонсон дал повод для шуток интернет-пользователей и журналистов, сообщает НТВ.ru.

Дипломат вышел на пробежку в Сент-Джеймсском парке. Но покорил местную прессу не сам факт пробежки, а внешний вид министра. Джонсон надел ярко-красные шорты в гавайском стиле, которые издание The Daily Telegraph охарактеризовало как «вырви глаз».

В тон к ним глава МИД подобрал шапку, подвернув края для наушников. Дипломата пристальное внимание папарацци нисколько не смутило, он продолжил бегать под прицелами камер с улыбкой.


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