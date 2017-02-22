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Назарбаев: Меня коробит, когда называют казахами Томирис и Чингисхана

22 февраля 2017, 15:49

Глава государства подчеркнул, что необходимо вырастить интеллектуальное поколение.


Президент Республики Казахстан, академик НАН РК Н. Назарбаев в ходе торжественной сессии Общего собрания Национальной академии наук РК высказался о национальной принадлежности первого великого хана Монгольской империи Чингисхана и царицы Томирис, сообщает Zakon.kz.

«Меня коробит, когда называют казахами Томирис и Чингисхана. Что, нам больше сказать нечего? Мы будем идти вперед, а смотреть назад? Пора уже смотреть вперед. Однажды Тони Блэр сказал в своем парламенте: «У Великобритании великая история. Но мы не можем жить в музеях, пора сажать людей за компьютеры». И мы должны над этим задуматься. Ваши слова должны быть авторитетными. Сейчас стоит вопрос, какими должны быть казахстанцы в будущем? Мы старшее поколение, мы добились независимости, построили сильное государство посреди Великой степи», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что необходимо вырастить интеллектуальное поколение, которое будет ценить предыдущие достижения.

"Образование и наука поможет добиться большего, по этой причине необходимо готовить специалистов глобального уровня, которые овладеют передовыми науками и технологиями, смогут работать везде, где захотят. Для этого вместе с родным языком они должны овладеть английским языком, в таком случае казахи смогут быть конкурентоспособными в мире", - подытожил Назарбаев.

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