Промышленные гиганты и вузы ВКО объединились для создания изделий для медоборудования
22 февраля 2017, 17:01
На отчетной встрече аким области сообщил, какую пользу принесут научно-исследовательские работы ученых региону.
Научный потенциал высших учебных заведений в Восточно-Казахстанской области используется для нужд промышленности. Ученые и ведущие студенты участвуют в создании новых производств. В рамках данной работы налаживают изготовление изделий из титана и тантала для медицины и нефтегазовой промышленности, передает пресс-служба акима области.
Первой ласточкой объединения промышленных гигантов региона и ВКГТУ им. Д. Серикбаева станут результаты 10 проектов стоимостью 8 млрд тенге. На отчетной встрече аким области сообщил, какую пользу принесут научно-исследовательские работы ученых региону.
- В результате планируется создать в области высокотехнологичные производства по изготовлению титановых, танталовых изделий и сверхпроводов для медицины и нефтегазовой промышленности, а также эффективной переработке «тощих» руд, улучшение экологического состояния региона, - сказал Даниал Ахметов
Также будет получен опыт коммерциализации результатов НИОКР на промышленных предприятиях Восточного Казахстана.
Помимо ТОО «Казцинк», ТОО «Востокцветмет» корпорации «Казминералс», АО «Ульбинский металлургический завод», АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат» в данном направлении задействован ряд зарубежных партнеров из Германии, Российской Федерации и Франции.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845618-aa695363b18c52e82b5cd48595d5276b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...