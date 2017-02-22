Промышленные гиганты и вузы ВКО объединились для создания изделий для медоборудования

Научный потенциал высших учебных заведений в Восточно-Казахстанской области используется для нужд промышленности. Ученые и ведущие студенты участвуют в создании новых производств. В рамках данной работы налаживают изготовление изделий из титана и тантала для медицины и нефтегазовой промышленности, передает пресс-служба акима области.





Первой ласточкой объединения промышленных гигантов региона и ВКГТУ им. Д. Серикбаева станут результаты 10 проектов стоимостью 8 млрд тенге. На отчетной встрече аким области сообщил, какую пользу принесут научно-исследовательские работы ученых региону.





- В результате планируется создать в области высокотехнологичные производства по изготовлению титановых, танталовых изделий и сверхпроводов для медицины и нефтегазовой промышленности, а также эффективной переработке «тощих» руд, улучшение экологического состояния региона, - сказал Даниал Ахметов





Также будет получен опыт коммерциализации результатов НИОКР на промышленных предприятиях Восточного Казахстана.





Помимо ТОО «Казцинк», ТОО «Востокцветмет» корпорации «Казминералс», АО «Ульбинский металлургический завод», АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат» в данном направлении задействован ряд зарубежных партнеров из Германии, Российской Федерации и Франции.











