После секса в подъезде москвичка не смогла определиться, насиловали её или нет

Девушка заявила, что секс ей понравился, но при этом над ней совершили насилие.

Инцидент произошёл накануне около семи часов вечера на лестничной клетке одного из домов в Гончарном проезде. Пара занималась сексом, когда люди возвращались с работы домой. Многие проходили, пытаясь не мешать любовным утехам, однако один из жильцов вызвал полицию, так как девушка в шутку сказала, что мужчину она не знает и её насилуют, сообщает Life.ru





На место приехали сотрудники правоохранительных органов и застали подвыпивших женщину и мужчину. Девушка заявила, что секс ей понравился, но при этом над ней совершили насилие.





Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который скрылся с места происшествия.



