После секса в подъезде москвичка не смогла определиться, насиловали её или нет
22 февраля 2017, 17:33
Девушка заявила, что секс ей понравился, но при этом над ней совершили насилие.
Инцидент произошёл накануне около семи часов вечера на лестничной клетке одного из домов в Гончарном проезде. Пара занималась сексом, когда люди возвращались с работы домой. Многие проходили, пытаясь не мешать любовным утехам, однако один из жильцов вызвал полицию, так как девушка в шутку сказала, что мужчину она не знает и её насилуют, сообщает Life.ru.
На место приехали сотрудники правоохранительных органов и застали подвыпивших женщину и мужчину. Девушка заявила, что секс ей понравился, но при этом над ней совершили насилие.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который скрылся с места происшествия.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845632-860ca9371b5b94d8b220e37edd366676
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...