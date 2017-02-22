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После секса в подъезде москвичка не смогла определиться, насиловали её или нет

22 февраля 2017, 17:33

Девушка заявила, что секс ей понравился, но при этом над ней совершили насилие.


Инцидент произошёл накануне около семи часов вечера на лестничной клетке одного из домов в Гончарном проезде. Пара занималась сексом, когда люди возвращались с работы домой. Многие проходили, пытаясь не мешать любовным утехам, однако один из жильцов вызвал полицию, так как девушка в шутку сказала, что мужчину она не знает и её насилуют, сообщает Life.ru.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов и застали подвыпивших женщину и мужчину. Девушка заявила, что секс ей понравился, но при этом над ней совершили насилие.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который скрылся с места происшествия.

Фото: соцсети

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