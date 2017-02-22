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Казахстанский религиовед высказался о захоронении мусульман и христиан в Пантеоне

22 февраля 2017, 17:55

Это противоречит как правилам шариата, так и культуре казахов, считает Кайрат Жолдыбайулы.


Казахстанский религиовед Кайрат Жолдыбайулы на своей страничке в Facebook высказался по поводу захоронения мусульман и христиан в Пантеоне, передает Zakon.kz.

Теолог отметил, что это противоречит как правилам шариата, так и культуре казахов.

"На строительство национального пантеона выделяются огромные суммы денег. Ладно, я не буду углубляться в подробности. Но мне кажется, без моего вмешательства здесь не обойтись. В пантеоне нет разделения в погребении между мусульманами и покойными другой религии. Ученые говорят, что мусульмане, похороненные на кладбищах другой религии, должны быть перезахоронены. Вам не кажется, что захоронение вместе мусульман, христиан и людей других религий оскорбляет души умерших?" - вопрошает он.

"Если мы сейчас не предпримем каких-нибудь действий, то в будущем будут разногласия на религиозной или национальной почве. Вот подумайте, придут на кладбище родственники покойного и будут его поминать, пить водку, например. Ведь у всех религий свои похоронные, поминальные традиции и правила. И как себя в этой ситуации будет чувствовать мусульманин?" - спрашивает теолог.



Фото: Кайрат Жолдыбайулы/Facebook, muftyat.kz

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