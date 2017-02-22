Аскар Мамин побывал на таможенных постах казахско-узбекской границы

Сегодня в Южно-Казахстанскую область прибыла рабочая группа во главе с первым заместителем Премьер-Министра РК Аскаром Маминым.

Сегодня в Южно-Казахстанскую область прибыла рабочая группа во главе с первым заместителем Премьер-Министра РК Аскаром Маминым.

В состав делегации вошли: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Б.Атамкулов, Министр финансов РК Б.Султанов, заместитель Министра иностранных дел РК Г.Койшыбаев, Вице-министр национальной экономики РК Т.Жаксылыков, Вице-министр по инвестициям и развитию РК Р.Скляр, заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Г.Амрин.

Делегация под руководством Аскара Мамина и акимом области Ж.Туймебаева ознакомилась с деятельностью таможенных постов «Б.Конысбаев», «Жибек-Жолы», «Капланбек», «Казыгурт», расположенных на казахско-узбекской границе.

В ходе поездки члены делегации обсудили вопросы расширения таможенного поста «Б.Конысбаева» до территории Республики Узбекистан. А также оптимизация времени обработки грузов и процесса пересечения границы, рассмотрения возможности увеличения товарооборота и улучшения взаимовыгодных торгово-экономических связей с Республикой Узбекистан.

Таможенный пост им. «Б. Конысбаева» является автомобильным пунктом пропуска и одним из ключевых таможенных постов, так как через данный пункт пропуска таможенную границу ЕАЭС пересекают товары и транспортные средства, также из дальнего зарубежья (Иран, Турция и др.) транзитом по территории Республики Казахстан и стран ЕАЭС. К примеру, в 2016 году через этот пост таможенную границу пересекло более 42 тыс. грузовых и 11 тыс. легковых автотранспортных средства.

В ходе поездки делегация также посетила пассажирский терминал на таможенном посту «Жибек Жолы», построенный в 2009 году в ходе реконструкции таможенного поста. Наличие современного терминала позволило увеличить суточную пропускную способность до 14 тыс. физических лиц.

В зоне деятельности таможенного поста «Капланбек», реконструированного с целью повышения пропускной способности в 2006 году был проведен осмотр моста через реку Келес, требующего расширения. На сегодняшний день этот пост способен пропускать более 28 тыс. грузовых и легковых автотранспортных средств и около 2-х тыс. физических лиц.

Стоит отметить, протяженность линии границы Республики Казахстан с Республикой Узбекистан в Южно-Казахстанской области составляет 958,76 км. Приграничные таможенные посты имеют соответствующую инфраструктуру и оснащены всеми современными электронными средствами таможенного контроля, что позволяет в минимальные сроки провести таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу ЕАЭС.

В 2016 году через 3 вышеуказанных таможенных поста границу пересекли более 6 миллионов физических лиц и около 84 тысячи грузовых и легковых автотранспортных средств.



