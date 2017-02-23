Казахстанские биатлонисты выиграли «золото» и «серебро» Азиады-2017
23 февраля 2017, 08:41
«Золото» выиграл Ян Савицкий, серебряным призером стал Василий Подкорытов, бронзовая награда — у японца Микито Тачизаки.
На зимней Азиаде в Саппоро прошел мужской биатлонный спринт, сообщает Sports.kz.
Первые две ступени пьедестала заняли казахстанцы. «Золото» выиграл Ян Савицкий, серебряным призером стал Василий Подкорытов, бронзовая награда — у японца Микито Тачизаки.
Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония)
Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км. Два огневых рубежа
1. Ян Савицкий (Казахстан) — 26:59.2 (1+0)
2. Василий Подкорытов (Казахстан) — +15.0 (1+1)
3. Микито Тачизаки (Япония) — +20.2 (1+0)
8. Максим Браун (Казахстан) — +1:10.1 (0+2)
9. Антон Пантов (Казахстан) — +1:53.2 (2+2).
Фото: Ян Савицкий. Фото biathlon.kz
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