Генсек ООН объявил о нехватке $4,4 млрд для спасения 20 млн человек

До конца марта ООН необходимо найти более $4 млрд, чтобы спасти от голода почти 20 миллионов человек, которым грозит смерть от голода в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене. Пока удалось получить только $90 млн.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы в нескольких странах необходимо до конца марта 2017 года собрать более $4 млрд, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам, почти 20 млн человек находятся под угрозой голода в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене. Для разрешения чрезвычайной ситуации с продовольствием необходимо в 2017 году изыскать $5,6 млрд, при этом $4,4 млрд нужны уже к концу марта.





​«Несмотря на некоторые щедрые обещания, фактически до сих пор удалось получить только $90 млн», — цитирует агентство Гутерриша. Он отметил, что это около двух центов на каждый необходимый доллар.





«Голод — уже реальность в некоторых районах Южного Судана. Если мы не будем действовать сейчас, то со временем он распространится на другие районы и другие страны. Мы стоим на пороге трагедии», — сказал Гутерриш.

Кроме того, Гутерриш предложил создать в ООН управление по борьбе с терроризмом.

По словам генсека, новоаяс структура нужна для координации десятков агентств и программ, созданных для борьбы с терроризмом. «Единственной целью создания [нового управления] является повышение эффективности работы», — сказал он.

При этом Гутерриш допустил, что главой нового управления в ранге заместителя генсека станет представитель России.



