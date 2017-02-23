Казахстанские боксеры стартовали на турнире «Странджа» в Болгарии

В столице Болгарии Софии состоялось открытие международного турнира «Странджа», который проходит уже в 68-й раз, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ

В нем принимают участие и боксеры сборной Казахстана: Ержан Жомарт (49 кг), Азамат Исакулов (52 кг), Нурбол Калжанов (56 кг), Адилет Курметов (60 кг), Абылайхан Жусупов (69 кг), Турсынбай Кулахмет (75 кг) и Камшыбек Конкабаев (свыше 91 кг).





Новоявленный чемпион Казахстана в весе до 60 килограммов Адилет Курметов, к сожалению, в упорном поединке уступил своему сопернику из Грузии Отару Ераносяну в первый день соревнований — 2:3. Серебряный призер чемпионата страны в Павлодаре Нурбол Калжанов (56 кг) также проиграл в своем дебютном поединке Бахтовару Назирбекову из Узбекистана — 1:4.





В весе до 69 килограммов Абылайхан Жусупов вчистую выиграл у представителя Нидерландов Хавьера Кохлена — 5:0. В супертяжелой весовой категории выигравший на прошлой неделе в WSB у узбекского боксера Камшыбек Конкабаев и на этот раз был на высоте. Поверженным оказался Сатиш Кумар (Индия) со счетом 5:0.





Затем на ринг вышел Азамат Исакулов (52 кг), который одержал победу над Ниаллом Фареллом (Англия) — 4:1. И наконец, Ержан Жомарт (49 кг) не оставил шансов боксеру из Маврикия Шарвину Бидаси — 5:0. В прошлом году Ержан становился победителем этого престижного турнира. Турсынбай Кулахмет (75 кг) на ринг в Софии выйдет сегодня.



