Новый Налоговый кодекс разработают в РК в этом году

Будут отменены все неэффективные налоговые льготы, которые не отвечают интересам Третьей модернизации.

Как проинформировал министр национальной экономики Тимур Сулейменов на расширенном заседании коллегии по итогам прошлого года, в 2017 году в рамках реализации послания президента Казахстана будет разработан новый Налоговый кодекс , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В целом, перед нами стоит большая задача по реформированию налоговой системы. Мы обязаны сохранить и желательно расширить базу сбора налогов», - сказал он.





Вместе с тем, по его словам, планируется «переформатировать в целом налоговую систему на достижение целей, указанных в послании».





«В связи с этим мы будем совершенствовать механизмы взимания налога на добавленную стоимость, упрощение налогового администрирования в целом, совершенствование системы недропользователей, то есть нам необходимо повысить привлекательность наших базовых отраслей и обеспечить режимы, позволяющие расширять нашу минерально-сырьевую базу», - указал глава ведомства.





«Таким образом, система налогообложения будет совершенствоваться и в этом направлении. Будут отменены все неэффективные налоговые льготы, которые не отвечают интересам Третьей модернизации нашей страны», - пояснил Т.Сулейменов.





Также он сообщил, что в целях приведения в соответствие национального таможенного законодательства с Таможенным кодексом ЕАЭС будет разработан новый национальный Таможенный кодекс.





«Мы имплементируем нормы Таможенного кодекса ЕАЭС и также включим дополнительные нормы, которые обеспечивают упрощение таможенных процедур», - заключил министр.



