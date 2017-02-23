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Лоссерталес: Международная выставка «Астана ЭКСПО-2017» лучшая за последние 25 лет

23 февраля 2017, 12:46

«Объекты удовлетворяют нашим требованиям, и я думаю, что это одно из самых высших качеств за мои 25 лет работы в ЭКСПО».


Международная выставка «Астана ЭКСПО-2017» лучшая за последние 25 лет. К такому выводу пришел генеральный секретарь международного бюро выставок Висенте Лоссерталес после инспектирования объектов выставки, передает корреспондент Zakon.kz.

«Да я могу сказать, что ожидания нашей организации были удовлетворены, - сказал Лоссерталес в ходе пресс-конференции. - Мы посетили объект и увидели не только инновационную архитектуру, но и качество интерьеров, качество конструкций павильонов, а также видели тематические павильоны, культуру этих объектов, они удовлетворяют нашим требованиям, и я думаю, что это одно из самых высших качеств за мои 25 лет работы в ЭКСПО» .

Помимо этого, спикер отметил высокий уровень организации заседаний и форумов ЭКСПО.

«За эти 2 дня, мы это видели, видели, что объяснения были понятными и все было на высоком уровне» - заключил он.

Фото: ortcom.kz

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