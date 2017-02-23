Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ближайшее время посетит Казахстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершит свой первый официальный визит в Казахстан в ближайшее время, передает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Ачилбая Раматова.





"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев свой первый официальный визит в качестве главы государства совершит в Казахстан в ближайшее время", - сказал он в ходе заседания узбекско-казахской межправительственной комиссии, проходящей в Ташкенте.





Как сообщил источник в казахстанской делегации, по предварительным данным, визит состоится 22-23 марта.





Фото: РИА Новости



