Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ближайшее время посетит Казахстан
23 февраля 2017, 13:05
По предварительным данным, визит состоится 22-23 марта.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершит свой первый официальный визит в Казахстан в ближайшее время, передает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Ачилбая Раматова.
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев свой первый официальный визит в качестве главы государства совершит в Казахстан в ближайшее время", - сказал он в ходе заседания узбекско-казахской межправительственной комиссии, проходящей в Ташкенте.
Как сообщил источник в казахстанской делегации, по предварительным данным, визит состоится 22-23 марта.
Фото: РИА Новости
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