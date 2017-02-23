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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ближайшее время посетит Казахстан

23 февраля 2017, 13:05

По предварительным данным, визит состоится 22-23 марта.


Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершит свой первый официальный визит в Казахстан в ближайшее время, передает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Ачилбая Раматова.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев свой первый официальный визит в качестве главы государства совершит в Казахстан в ближайшее время", - сказал он в ходе заседания узбекско-казахской межправительственной комиссии, проходящей в Ташкенте.

Как сообщил источник в казахстанской делегации, по предварительным данным, визит состоится 22-23 марта.

Фото: РИА Новости


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