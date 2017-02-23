Игрок «Барыса» забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ

Хоккеист отличился на 11-й секунде первого матча 1/8 финала соревнований с челябинским «Трактором», открыв счет в поединке.

Нападающий астанинского клуба «Барыс» Константин Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается в аккаунте КХЛ в Об этом сообщается в аккаунте КХЛ в Twitter





Хоккеист отличился на 11-й секунде первого матча 1/8 финала соревнований с челябинским «Трактором», открыв счет в поединке.





11 секунд. Константин Пушкарёв забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ. #ТРКБАРpic.twitter.com/iUI38298PK — КХЛ (@khl) 22 февраля 2017 г.





Встреча прошла в Челябинске. «Барыс» обыграл хозяев со счетом 5:2. Второй матч серии пройдет 24 февраля в Челябинске.





Предыдущий рекорд принадлежал форварду Данису Зарипову, который в 2009 году вывел казанский «Ак Барс» вперед в матче с омским «Авангардом» на 14-й секунде.



