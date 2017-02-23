Самая провокационная модель в мире Мелани Гайдос

Все вокруг привыкли к внешности фотомоделей, которых публикуют в глянцевых журналах. У них идеальные фигуры, ухоженные лица и волосы. 26-летняя фотомодель Мелани Гайдос (Melanie Gaydos) кардинально отличается от общепринятых канонов. Многие люди не стесняются в выражениях, видя Мелани. Но те, кому удалось немного пообщаться с девушкой, говорят, что у нее невероятная энергетика, харизма и внутренняя красота, сообщает Bigpicture.ru













Мелани Гайдос живет и работает в США. Ей 26 лет. Девушка активно принимает участие во всевозможных фотосессиях.













Несмотря на общепринятые стандарты красоты, девушка стала знаменитой, богатой и в один миг поменяла отношение к себе и к такому спорному вопросу, как красота.













Мелани Гайдос страдает от редкого генетического нарушения — эктодермальной дисплазии. Это заболевание влияет на развитие кожи, волос и ногтей, а иногда и на формирование костей.

















Эктодермальная дисплазия влияет на всех по-разному. Гайдос имеет тяжелую форму, которая обрекла ее на испуганные взгляды окружающих и нелестные отзывы о ее внешности.













Несмотря на свою внешность, Мелани не только живет нормальной жизнью, но и обзавелась друзьями в лице известных фотографов, режиссеров и музыкантов. Не все красавицы на такое способны!













Друзей у Мелани очень много! Ее друг режиссер Джим Джармуш считает, что причина этому — чистая и прекрасная душа Мелани.















































































