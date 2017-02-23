СМИ: Американский врач обвиняется в домогательствах к девяти гимнасткам

Кроме того, в отношении Нэссера открыты два других уголовных дела — он обвиняется в хранении детской порнографии и совращении дочери своего друга.

Бывшему врачу университета Мичиган Стэйт, специализировавшемуся на лечении лучших американских гимнасток, предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах к девяти спортсменкам.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники в полиции, 53-летний Лэрри Нэссер многократно домогался гимнасток во время занятий по реабилитации после различных травм и заболеваний.





Нэссер был уволен из университета Мичиган Стэйт в сентябре 2016 год. После этого десятки бывших и действующих гимнасток, включая участницу Олимпиады-2000 Джейми Дэнтцшер, обратились в суд с гражданскими исками против врача, пишет RT





По словам одной из жертв сексуальных домогательств, прокомментировавшей ситуацию на условиях анонимности, она и другие гимнастки всецело доверяли Нэссеру, которого считали «богом спортивной медицины», а потому не обращались в правоохранительные органы раньше.





Кроме того, в отношении Нэссера открыты два других уголовных дела — он обвиняется в хранении детской порнографии и совращении дочери своего друга.





В настоящий момент доктор пребывает под стражей и отрицает любые обвинения в свой адрес.





Ранее сообщалось, что в Кембридже по подозрению в сексуальных домогательствах в английских футбольных школах арестован 70-летний мужчина.