В Павлодарской области наказали виновных в заражении людей сибирской язвой

В селе Узынсу Иртышского района в июле прошлого года три человека – двое мужчин в возрасте 50 лет и 51 года, а также 31-летняя женщина — попали в больницу с диагнозом "сибирская язва". Спустя несколько дней 51-летний мужчина скончался. Все трое участвовали в забое оказавшейся больной коровы. Мясо без ветеринарного сертификата сдали в местное кафе, где его отведали полсотни участников праздничного мероприятия, но не заразились.





Перед судом после произошедшего предстали заведующий ветеринарным пунктом Узынсукского сельского округа Тимлер В.И. и владелец инфицированного скота Абасов Р.С. С подсудимыми заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Нарушения, допущенные ветеринарным врачом, заключались в ненадлежащем проведении мероприятий по вакцинации. Владелец скота нарушил правила ветеринарии, не проведя предубойный ветеринарный осмотр и послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу туш и органов, а также забив корову вне убойного пункта.



