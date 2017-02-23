В Павлодарской области наказали виновных в заражении людей сибирской язвой
23 февраля 2017, 14:47
Ветеринар и владелец больного скота выплатят крупную компенсацию после заражения людей сибирской язвой со смертельным исходом в Павлодарской области.
В Павлодарской области вынесено судебное решение в отношении виновных в случаях заражения людей сибирской язвой летом 2016 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В селе Узынсу Иртышского района в июле прошлого года три человека – двое мужчин в возрасте 50 лет и 51 года, а также 31-летняя женщина — попали в больницу с диагнозом "сибирская язва". Спустя несколько дней 51-летний мужчина скончался. Все трое участвовали в забое оказавшейся больной коровы. Мясо без ветеринарного сертификата сдали в местное кафе, где его отведали полсотни участников праздничного мероприятия, но не заразились.
Перед судом после произошедшего предстали заведующий ветеринарным пунктом Узынсукского сельского округа Тимлер В.И. и владелец инфицированного скота Абасов Р.С. С подсудимыми заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Нарушения, допущенные ветеринарным врачом, заключались в ненадлежащем проведении мероприятий по вакцинации. Владелец скота нарушил правила ветеринарии, не проведя предубойный ветеринарный осмотр и послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу туш и органов, а также забив корову вне убойного пункта.
Приговором Иртышского районного суда оба признаны виновными в нарушении ветеринарных правил, повлекших тяжкие последствия, им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев.
Взысканы процессуальные издержки, частично удовлетворен иск потерпевшей стороны, удовлетворен иск прокурора о взыскании убытков в пользу государства на сумму более 4 миллионов тенге. С 8 июня по 8 июля 2016 года в республике было зарегистрировано 16 случаев заболевания людьми сибирской язвой, из них три случая в Алматинской области, в ВКО — два, в Павлодарской области — три (из них один – со смертельным исходом), в Карагандинской — восемь случаев (два из которых — со смертельным исходом).
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото с сайта cpv.ru
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