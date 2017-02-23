Все руководство соцучреждения в ЮКО, где отмечена вспышка туберкулеза, уволено

Все руководство Туркестанского центра оказания специальных социальных услуг, где произошла вспышка туберкулеза, уволено. Об этом сегодня в правительстве заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов , передает Zakon.kz





"В ЮКО был зарегистрирован случай вспышки туберкулеза в социальном учреждении. Это система соцзащиты. Хочу сказать, что это не медицинская организация, это специальная организация, где содержатся и получают помощь больные с тяжелыми формами психических заболеваний. Они там находятся постоянно. Туда попали пациенты с запущенной формой туберкулеза, произошло внутреннее заражение. 61 человек инфицирован, в течение месяца мы, совместно с акиматом ЮКО, над этой проблемой работаем. Все больные вывезены и размещены в специальном противотуберкулезном учреждении", - сказал он.





По словам министра, на место была направлена республиканская комиссия во главе с вице-министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом, а также работниками научного центра туберкулеза из Алматы.





"Всем пациентам уже организовано оказание противотуберкулезного лечения на должном уровне. В самом социально-медицинском учреждении есть нарушения эпидемиологических правил. И в связи с этим там будут проводиться мероприятия по обеззараживанию, санитарные службы там работают. Мы все понимаем, что туберкулез - это инфекционное заболевание, и им можно заразиться. Задача системы здравоохранения – обезопасить граждан, с этой целью есть стандарты, требования. К сожалению, эти требования были нарушены сотрудниками этой организации. Соответствующие административные меры приняты, руководство уволено, все 500 человек проверены, и пациенты, и медработники, социальные работники, которые за ними уход осуществляют", - подытожил Биртанов.



