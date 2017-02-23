Экологи рассказали о возможных причинах появления тюленей в степи Мангистау

Сегодня, 23 февраля, пользователь Lada.kz прислал еще один видеоролик, на кадрах которого запечатлен детеныш тюленя на месторождении Северные Бузачи. Автор видео отметил, что такую находку обнаружил впервые.

- На одном из объектов на месторождении вчера, 22 февраля, мы обнаружили живого детеныша тюленя. До моря примерно 30 километров, это достаточно далеко. Как он к нам попал, для нас до сих пор загадка. Привезти на машине его сюда не могли, так как транспорт, проезжающий через пост, проверяет охрана. Мы накрыли тюленя покрывалом, отвезли к морю и выпустили его, - рассказал автор ролика.





Тимур Баймуканов, научный сотрудник учреждения «Институт гидробиологии и экологии» Казахстана перечислил основные причины гибели каспийских тюленей:





- Я просмотрел видео. Давать оценку без наблюдения за тюленями рано, но, вероятнее всего, они оказались в степи по вине человека. Возможно, тюлени были на побережье, человек их перевез и выбросил за ненадобностью. У животных здоровый вид, они не больные. В основном, тюлени не покидают места обитания и не могут уползти в степь. Они стараются от воды далеко не отползать, так как кормятся именно там. Версия загрязнения Каспия маловероятна, были бы обнаружены мертвые тюлени или больные.