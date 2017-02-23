Глава Минфина: Налоговиков за «бестолковые» проверки бизнеса могут даже уволить

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, выступая сегодня на расширенном заседании коллегии ведомства, пригрозил увольнением сотрудникам органов государственных доходов за «бестолковые» проверки бизнеса , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





По его словам, в прошлом году из 76 тысяч проверок более четверти - 23 тысячи - это рейдовые проверки. Дано поручение территориальным подразделениям органов государственных доходов не выходить без толку на рейдовые проверки.





Министр напомнил о рейдовых проверках предпринимателей на предмет наличия кассовых аппаратов с онлайн-передачей, результатом которых являются административные штрафы, в случае если их у бизнеса нет.





«Штрафы у нас не запланированы. Это мера превентивного воздействия на потенциальных правонарушителей, чтобы дисциплинировать их. Но необязательно на каждом шагу это использовать. И вот эти 23 тысячи проверок мы можем не проводить. Достаточно проводить клиентоориентированную или услугоориентированную работу. Заранее каждый на своем участке должен работать превентивно с предпринимательским сектором, предупреждать, направлять уведомления, говорить, что есть требование законодательства, пожалуйста, работайте», - отметил министр.





Он также обратился к предпринимателям и призвал их устанавливать кассовые аппараты, так как это требование предусмотрено законодательством.





«Пожалуйста, устанавливайте, и в этом случае никто вас не будет проверять, мучить рейдовыми проверками. В этом плане мы будем жестко подходить к своим коллегам, при установлении таких фактов будем вплоть до увольнения принимать решения», - резюмировал глава Минфина.



