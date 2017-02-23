«Алтай» одержал третью победу подряд в пятом туре Национальной лиги

Волейбольный клуб «Алтай» со счетом 3:0 победил «Караганду» в третий игровой день пятого тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги, сообщает пресс-служба ФВ РК.





Встреча лидера чемпионата и команды замыкающей турнирную таблицу получилась предсказуемой. Команда из Усть-Каменогорска доминировала на площадке на протяжении всей игры, карагандинские волейболистки сумели навязать борьбу только во второй партии.





«Алтай» набрал уже 60 очков в чемпионате, преследует действующего чемпиона только «Иртыш-Казхром», у которого 55 баллов и один матч в запасе. Пятый тур завершится 26 февраля.



