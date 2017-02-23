«Алтай» одержал третью победу подряд в пятом туре Национальной лиги
23 февраля 2017, 17:16
Встреча лидера чемпионата и команды замыкающей турнирную таблицу получилась предсказуемой.
Волейбольный клуб «Алтай» со счетом 3:0 победил «Караганду» в третий игровой день пятого тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги, сообщает пресс-служба ФВ РК.
Встреча лидера чемпионата и команды замыкающей турнирную таблицу получилась предсказуемой. Команда из Усть-Каменогорска доминировала на площадке на протяжении всей игры, карагандинские волейболистки сумели навязать борьбу только во второй партии.
«Алтай» набрал уже 60 очков в чемпионате, преследует действующего чемпиона только «Иртыш-Казхром», у которого 55 баллов и один матч в запасе. Пятый тур завершится 26 февраля.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com